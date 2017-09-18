Президент Украины поучаствовал в обсуждении вопроса реформирования ООН

Глава Украины Петр Порошенко принял участие в мероприятии высокого уровня по вопросу реформирования Организации Объединенных Наций, которое прошло в рамках Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. О соответствующем факте сообщил в понедельник, 18 сентября, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в микроблоге Twitter.
По словам Святослава, мероприятие стало площадкой для встречи друзей Украины.
"Президент в Нью-Йорке принял участие в мероприятии высокого уровня по вопросам реформирования ООН", - говорится в сообщении пресс-секретаря Порошенко.
Стоит отметить, что на территории США президент Украины проведет более 20 встреч, на которых подымет вопрос предоставления летального оружия стране. Кроме того, Порошенко планирует согласовать требования Украины относительно мандата миссии миротворцев с президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщал MIGnews.com.ua, руководство Организации Объединенных Наций обязано изменить некоторые принципы работы, а также уменьшить бюрократию в организации. Такую позицию высказал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время своего выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Кроме того, Трамп отметил, что Соединенные Штаты Америки, как и другие страны-члены организации, готовы поддержать эти реформы и эту точку зрения.