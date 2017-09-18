Трамп призвал главу ООН изменить принципы работы

Руководство Организации Объединенных Наций обязано изменить некоторые принципы работы, а также уменьшить бюрократию в организации. Такую позицию высказал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время своего выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН, передает УНН.
"Мы хотим призвать главу ООН изменить принципы работы, в частности, уменьшить бюрократию. Мы просим их также обратить внимание на то, чтобы Организация Объединенных Наций изменила свою линию поведения так, как она всегда действовала, потому что данные методы не работают", - заявил глава США.
Кроме того, Трамп отметил, что Соединенные Штаты Америки, как и другие страны-члены организации, готовы поддержать эти реформы и эту точку зрения.
"Благодаря этому ООН может быть более эффективной и способствовать гармонии и миру в мире", - подчеркнул лидер США.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий относительно отказа главы России приехать на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Помощник Путина заявил, что в неучастии в мероприятии главы РФ нет ничего особенного, у него просто очень плотный график.