Пресс-секретарь Путина рассказал, от чего будет зависеть размещение миротворцев на Донбассе

MIGnews.com.ua

Размещение миротворцев Организации Объединенных Наций на территории Донбасса будет полностью зависеть от конструктивности позиций Украины и Соединенных штатов Америки. О соответствующем заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Конечно, сейчас все будет зависеть от того, насколько конструктивную позицию займут и Украина, и Соединенные Штаты Америки", - сказал помощник Путина.

Он также подчеркнул, что не нужно размывать суть предложения Российской Федерации по миротворческой миссии, так как силы ООН обязаны обеспечить безопасность представителей ОБСЕ в зоне проведения антитеррористической операции.