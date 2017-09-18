Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Пресс-секретарь Путина рассказал, от чего будет зависеть размещение миротворцев на Донбассе
18.09.2017 17:06

Пресс-секретарь Путина рассказал, от чего будет зависеть размещение миротворцев на Донбассе

Размещение миротворцев Организации Объединенных Наций на территории Донбасса  будет полностью зависеть от конструктивности позиций Украины и Соединенных штатов Америки. О соответствующем заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Конечно, сейчас все будет зависеть от того, насколько конструктивную позицию займут и Украина, и Соединенные Штаты Америки", - сказал помощник Путина.

Он также подчеркнул, что не нужно размывать суть предложения Российской Федерации по миротворческой миссии, так как силы ООН обязаны обеспечить безопасность представителей ОБСЕ в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Дмитрий Песков дал комментарий относительно отказа главы России приехать на Генеральную ассамблею Организации Объединенных  Наций в Нью-Йорке. Помощник Путина заявил, что в неучастии в мероприятии главы РФ нет ничего особенного, у него просто очень плотный график. 

Теги материала: Путин, Дмитрий Песков, Донбасс, АТО, ОБСЕ, ООН
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Представитель Путина рассказал, почему президент не прибыл на Генассамблею ООН
Важное
Представитель Путина рассказал, почему президент не прибыл на Генассамблею ООН
Волкер: Российские предложения о миротворцах на Донбассе разделят Украину
Важное
Волкер: Российские предложения о миротворцах на Донбассе разделят Украину
Конгрессмен США: Для решения конфликта в Украине Путин должен вывести свои танки
Важное
Конгрессмен США: Для решения конфликта в Украине Путин должен вывести свои танки
Климкин сообщил подробности встречи Порошенко и Трампа
Важное
Климкин сообщил подробности встречи Порошенко и Трампа
США уверены, что Россия проиграет конфликт на Донбассе
Важное
США уверены, что Россия проиграет конфликт на Донбассе
Миссия ОБСЕ зафиксировала колонны военной техники возле оккупированного Луганска
Важное
Миссия ОБСЕ зафиксировала колонны военной техники возле оккупированного Луганска

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом
Эксклюзив  После заседания по делу 2 мая под судом произошла потасовка со взрывами и слезоточивым газом  Фоторепортаж  Видеорепортаж
18.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 18-24 сентября
18.09.2017
Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
Эксклюзив  Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
18.09.2017
Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
Эксклюзив  Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
17.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика