Пресс-секретарь Путина рассказал, от чего будет зависеть размещение миротворцев на Донбассе

Размещение миротворцев Организации Объединенных Наций на территории Донбасса будет полностью зависеть от конструктивности позиций Украины и Соединенных штатов Америки. О соответствующем заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Конечно, сейчас все будет зависеть от того, насколько конструктивную позицию займут и Украина, и Соединенные Штаты Америки", - сказал помощник Путина.
Он также подчеркнул, что не нужно размывать суть предложения Российской Федерации по миротворческой миссии, так как силы ООН обязаны обеспечить безопасность представителей ОБСЕ в зоне проведения антитеррористической операции.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Дмитрий Песков дал комментарий относительно отказа главы России приехать на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Помощник Путина заявил, что в неучастии в мероприятии главы РФ нет ничего особенного, у него просто очень плотный график.