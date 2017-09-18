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Представитель Путина рассказал, почему президент не прибыл на Генассамблею ООН
18.09.2017 15:36

Представитель Путина рассказал, почему президент не прибыл на Генассамблею ООН

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина  Дмитрий Песков дал комментарий относительно отказа главы России приехать на Генеральную ассамблею Организации Объединенных  Наций в Нью-Йорке, передают РИА Новости.

Так, помощник Путина заявил, что в неучастии в мероприятии главы РФ нет ничего особенного, у него просто очень плотный график.

"Действительно, в этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН, и он это делает не каждый год. Поэтому здесь нет ничего необычного", - объяснил пресс-секретарь Владимира Путина.

Стоит напомнить, что во вторник, 12 сентября, на территории в Нью-Йорка состоялось официальное открытие 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН, на которой полномочия председателя главного совещательного органа всемирной организации были приняты главой Министерства иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

"В то же время нашу делегацию возглавляет министр иностранных дел Лавров, который, естественно, осуществит, как всегда, весьма интенсивные контакты на полях Генассамблеи", уточнил Дмитрий Песков.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Петр Порошенко намерен обсудить во время Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий. 

Теги материала: Путин, песков, Россия, ООН, Генассамблея
Новости СМИ2
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