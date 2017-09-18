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Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину
18.09.2017 10:35

Эксклюзив  Вадим Рабинович: Гонтарева и Рожкова готовят аферу, которая окончательно дограбит Украину

"Руководство Нацбанка Украины, я могу это утверждать определенно, готовит аферу, равной которой, наверное, не было в истории нашего независимого государства. Фонд гарантирования вкладов через две американские брокерские компании собирается распродавать все залоговое имущество украинских банков. Причем, все это - в обход системы "Прозоро" и с маржой в 10 процентов. Эта афера лишит вкладчиков окончательно надежд на возврат их средств - и окончательно же дограбит Украину, ее просто распродадут!" Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

"Скажите, разве для этого государство выдавало лицензию украинскому банку, он собирал вклады от людей,  гарантировал он (и значит – государство!) их сохранность и возврат в случае форсмажора? Ведь теперь залоговые средства, которыми пополнили Фонд гарантирования, через западные коридоры просто-напросто утекут с Украины. А ведь это деньги кладчиков, это наши с вами деньги, сданные в банки под гарантию государства! Там имущества — на десятки и сотни миллиардов", - утверждает народный депутат.

"Эту сделку курируют лично Гонтарева (которую не убирают от руководства) и ее подельница Рожкова. В этом задействованы шесть крупнейших украинских банков", - заявил парламентарий.

"Фонд гарантирования вкладов мог спокойно вернуть деньги из лопнувших банков вкладчикам, нам с вами. Даже проиндексировать то, что там находилось в валюте. И ради этого мы снова вышли к Нацбанку, как выходили зимой, проводим бессрочные акции и пикеты, требуем возврата денег вкладчиков… Вместо этого залоговые средства из банков просто выводят из страны, это грандиозная афера!", - заверил политик.

"Мы будем стоять у Нацбанка до полной победы, до того, как уберут и посадят Гонтареву и Рожкову… Я обращаюсь ко всем правоохранительным органам страны - Генпрокуратуре, НАБУ, МВД и СБУ, требую официально расследовать эту аферу, в ближайшие дни передам соответствующие запросы", - резюмировал Вадим Рабинович. 

Теги материала: Вадим Рабинович, Валерия Гонтарева
Новости СМИ2
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