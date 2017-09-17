В США прокомментировали возможное изменение позиции по климатическому соглашению

MIGnews.com.ua

Вашингтон заявил, что планируют выйти из Парижского климатического соглашения. Таким образом, в США отреагировали на сообщения в средствах массовой информации о том, что правительство якобы намерено изменить свою позицию по данному вопросу. Об этом сообщает BBC .

В субботу, 16 сентября, европейский комиссар по вопросам климата Мигель Ариас Канете после встречи с министрами экологии стран Евросоюза сообщал, что администрация Трампа якобы намекала, что США останутся в соглашении либо инициируют пересмотр его условий.

Теперь же в Белом доме сообщили, что позиция по соглашению осталась неизменной.