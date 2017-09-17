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В США прокомментировали возможное изменение позиции по климатическому соглашению
17.09.2017 21:21

В США прокомментировали возможное изменение позиции по климатическому соглашению

Вашингтон заявил, что планируют выйти из Парижского климатического соглашения. Таким образом, в США отреагировали на сообщения в средствах массовой информации о том, что правительство якобы намерено изменить свою позицию по данному вопросу. Об этом сообщает BBC.

В субботу, 16 сентября, европейский комиссар по вопросам климата Мигель Ариас Канете после встречи с министрами экологии стран Евросоюза сообщал, что администрация Трампа якобы намекала, что США останутся в соглашении либо инициируют пересмотр его условий.

Теперь же в Белом доме сообщили, что позиция по соглашению осталась неизменной.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Соединенные Штаты Америки официально сообщили Организацию Объединенных Наций о том, что планируют выйти из Парижского соглашения по климату в соответствии с условиями, которые в нем заложены.

Теги материала: США, климат, соглашение, Вашингтон
Новости СМИ2
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