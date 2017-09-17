США планируют ужесточить правила въезда иностранцам в страну

MIGnews.com.ua

Администрация президента Соединенных Штатов Америки уверена, что запрет на въезд иностранных граждан в страну необходимо ужесточить. Об этом заявил советник главы государства по национальной безопасности Герберт Макмастер, сообщает ABC .

"Если вы не можете эффективно проверять людей, которые въезжают в вашу страну, то вам не следует разрешать им приезжать", - сказал он.

Макмастер указал, что усложнить возможность передвижения для террористов следует на международном уровне, добавив, что запрет на въезд является только первым шагом "к улучшению системы проверки, совершенствованию обмена информации", позволяющей правительству обеспечить безопасность граждан США.

Также он подтвердил информацию о том, что в Белом доме начали обсуждать запрет после комментария президента США Дональда Трампа о теракте в лондонском метро.