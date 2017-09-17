В НАТО заявили, что учения "Запад-2017" похожи на подготовку к масштабной войне

MIGnews.com.ua

Военные учения "Запад-2017", которые проводят Беларусь и Российская Федерация, похожи на подготовку к большой войне. Об этом заявил глава Военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел, передает Delfi .

Чешский генерал рассказал, что в НАТО активизировали свое стремление восстановить военные связи с Российской Федерацией для того, чтобы во время проведения маневров избежать "нежелательных потенциально возможных инцидентов".

Кроме того, он указал, что Россия не соблюдает установленный принцип по маневрам, хотя утверждает, что НАТО не считается врагом", а "учения не направлены против альянса".

Глава Военного комитета Организации Североатлантического договора подчеркнул, что Российская Федерация настаивает, что в учениях задействованы приблизительно 12 700 военных, но на самом деле их от 70 до 100 тысяч.