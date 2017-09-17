Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В НАТО заявили, что учения "Запад-2017" похожи на подготовку к масштабной войне
17.09.2017 20:27

В НАТО заявили, что учения "Запад-2017" похожи на подготовку к масштабной войне

Военные учения "Запад-2017", которые проводят Беларусь и Российская Федерация, похожи на подготовку к большой войне. Об этом заявил глава Военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел, передает Delfi.

Чешский генерал рассказал, что в НАТО активизировали свое стремление восстановить военные связи с Российской Федерацией для того, чтобы во время проведения маневров избежать "нежелательных потенциально возможных инцидентов".

Кроме того, он указал, что Россия не соблюдает установленный принцип по маневрам, хотя утверждает, что НАТО не считается врагом", а "учения не направлены против альянса".

Глава Военного комитета Организации Североатлантического договора подчеркнул, что Российская Федерация настаивает, что в учениях задействованы приблизительно 12 700 военных, но на самом деле их от 70 до 100 тысяч.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, наблюдатели, которые будут следить за проведением военных учений Беларуси и Российской Федерации "Запад-2017", прибыли в Минск.

Теги материала: НАТО, учения, война, подготовка, Беларусь, Россия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Богомолец сообщила, почему Украина пока не может стать членом НАТО
Важное
Эксклюзив  Богомолец сообщила, почему Украина пока не может стать членом НАТО
Омелян заявил об "объявлении" информационной войны против него
Важное
Омелян заявил об "объявлении" информационной войны против него
Siemens не хочет поставлять оборудование Украине из-за опасения потерять заказ в РФ
Важное
Siemens не хочет поставлять оборудование Украине из-за опасения потерять заказ в РФ
СБУ предупредила провокационную акцию российских спецслужб в Киеве
Важное
СБУ предупредила провокационную акцию российских спецслужб в Киеве
Польша увеличит расходы на оборону из-за российской угрозы
Важное
Польша увеличит расходы на оборону из-за российской угрозы
США уверены, что Россия проиграет конфликт на Донбассе
Важное
США уверены, что Россия проиграет конфликт на Донбассе

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
Эксклюзив  Харлан обиделась из-за отсутствия награды от родного города после победы на Олимпиадах
17.09.2017
Неизвестные заминировали Дворец спорта в Киеве
Эксклюзив  Неизвестные заминировали Дворец спорта в Киеве
17.09.2017
Грищенко: Порошенко должен быть готов к жесткому диалогу с Трампом
Эксклюзив  Грищенко: Порошенко должен быть готов к жесткому диалогу с Трампом
17.09.2017
Богомолец сообщила, почему Украина пока не может стать членом НАТО
Эксклюзив  Богомолец сообщила, почему Украина пока не может стать членом НАТО
17.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика