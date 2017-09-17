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Кувейт потребовал посла Северной Кореи покинуть страну
17.09.2017 19:57

Кувейт потребовал посла Северной Кореи покинуть страну

Посол Северной Кореи в Кувейте и четыре других дипломатических работника будут выдворены из страны. Об этом сообщает DW.

После осуществления данного решения число сотрудников посольства Корейской народно-демократической республики уменьшится до четырех человек.

У северокорейского посла есть месяц для того, чтобы покинуть страну. Отмечается, что в течение последнего времени США и союзные азиатские страны оказывали большое давление на Кувейт, требуя ограничить дипломатические контакты с Корейской народно-демократической республикой.

Известно, что Кувейт является единственной страной Персидского залива, где есть посольство КНДР.

Также сообщается, что, когда посол покинет страну, Северной Корее будет сложнее отправлять рабочую силу в государства Персидского залива.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз разрабатывает дополнительные санкции в отношении Северной Кореи.

Теги материала: КНДР, Кувейт, посол, дипломатия, санкции
Новости СМИ2
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