Кувейт потребовал посла Северной Кореи покинуть страну

Посол Северной Кореи в Кувейте и четыре других дипломатических работника будут выдворены из страны. Об этом сообщает DW.
После осуществления данного решения число сотрудников посольства Корейской народно-демократической республики уменьшится до четырех человек.
У северокорейского посла есть месяц для того, чтобы покинуть страну. Отмечается, что в течение последнего времени США и союзные азиатские страны оказывали большое давление на Кувейт, требуя ограничить дипломатические контакты с Корейской народно-демократической республикой.
Известно, что Кувейт является единственной страной Персидского залива, где есть посольство КНДР.
Также сообщается, что, когда посол покинет страну, Северной Корее будет сложнее отправлять рабочую силу в государства Персидского залива.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз разрабатывает дополнительные санкции в отношении Северной Кореи.