Кувейт потребовал посла Северной Кореи покинуть страну

MIGnews.com.ua

Посол Северной Кореи в Кувейте и четыре других дипломатических работника будут выдворены из страны. Об этом сообщает DW .

После осуществления данного решения число сотрудников посольства Корейской народно-демократической республики уменьшится до четырех человек.

У северокорейского посла есть месяц для того, чтобы покинуть страну. Отмечается, что в течение последнего времени США и союзные азиатские страны оказывали большое давление на Кувейт, требуя ограничить дипломатические контакты с Корейской народно-демократической республикой.

Известно, что Кувейт является единственной страной Персидского залива, где есть посольство КНДР.

Также сообщается, что, когда посол покинет страну, Северной Корее будет сложнее отправлять рабочую силу в государства Персидского залива.