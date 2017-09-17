В Молдове активисты вышли на протест против смешанной избирательной системы

MIGnews.com.ua

Активисты вышли на митинг против нового избирательного закона в столице Молдовы городе Кишинев. Об этом сообщает Радио Свобода .

Митингующие держат в руках флаги Молдовы и Европейского союза. Часть из них осуждает президента страны Игоря Додона, придерживающегося пророссийских позиций, за "продажу страны Москве".

Отмечается, что организаторами демонстрации выступили две оппозиционные партии - "Платформа достоинства и правды", "Партия действия и солидарности".

Известно, что в июле законодатели одобрили законопроект, который предусматривает смешанную избирательную систему. Также его подписал Додон, хотя в Кишиневе проходили массовые протесты, а Европейский союз и Соединенные Штаты Америки критиковали законопроект.