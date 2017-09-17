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В Молдове активисты вышли на протест против смешанной избирательной системы
17.09.2017 18:53

В Молдове активисты вышли на протест против смешанной избирательной системы

Активисты вышли на митинг против нового избирательного закона в столице Молдовы городе Кишинев. Об этом сообщает Радио Свобода.

Митингующие держат в руках флаги Молдовы и Европейского союза. Часть из них осуждает президента страны Игоря Додона, придерживающегося пророссийских позиций, за "продажу страны Москве".

Отмечается, что организаторами демонстрации выступили две оппозиционные партии - "Платформа достоинства и правды", "Партия действия и солидарности".

Известно, что в июле законодатели одобрили законопроект, который предусматривает смешанную избирательную систему. Также его подписал Додон, хотя в Кишиневе проходили массовые протесты, а Европейский союз и Соединенные Штаты Америки критиковали законопроект.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Молдовы Игорь Додон злоупотребляет своими полномочиями.

Теги материала: Молдова, протест, законопроект, активисты
Новости СМИ2
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