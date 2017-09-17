Саакашвили прокомментировал пожар в детском лагере в Одессе

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Средства, которые должны были пойти на пожарную сигнализацию в детском лагере "Виктория" в Одессе, украли. Такое заявление сделал бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили во время визита в Винницу, передает NewsOne.

"Там был построен лагерь. А в Одессе, как и в других городах Украины, огромный "откат". И потратили на пожарную сигнализацию в этом лагере 12 миллионов гривен, и начисто все украли. Там не было даже не то, что пожарного шланга, там не было огнетушителя", - сказал он.

Также он заявил, что президент Украины Петр Порошенко не сделал ни одного заявление о пожаре в лагере, в то время, как комментировал его незаконное пересечение границы.

"Президент, который несколько заявлений сделал, что мы совершили преступление, прорвали границу Украины. Тогда как поляки сказали, что мы абсолютно легально приехали. Есть заявление официального польского правительства. Когда мы умоляли, проверьте наши паспорта, когда украинцы, граждане Украины возвращались просто к себе домой. Он сделал пять заявлений. Генеральный прокурор сделал девять заявлений, премьер-министр Гройсман, которому будто больше нечего делать в стране, делал заявления про наш прорыв границы. А ни одного заявление не было сделано по Одессе, ни одного заявления не было сделано по детям", - подчеркнул Саакашвили.