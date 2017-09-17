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Грищенко: Порошенко должен быть готов к жесткому диалогу с Трампом
17.09.2017 16:24

Эксклюзив  Грищенко: Порошенко должен быть готов к жесткому диалогу с Трампом

Диалог между президентами Украины и США Петром Порошенко и Дональдом Трампом будет жестким и прямым. Такое заявление сделал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфир телеканала NewsOne.

"Прежде всего, нам нужно ожидать жесткий разговор. Это будет касаться всех вопросов, которые интересуют как Украину, так и США. Это и вопросы эффективного использования предоставляемой помощи, возможно, ее расширение", - сказал он.

Также бывший министр иностранных дел Украины уверен, что на встрече Трамп обязательно поднимет вопрос борьбы с коррупцией, но и позитивные моменты тоже ожидаются.

"Однако можно ожидать от этого разговора и позитивного результата, так как влияние будет довольно существенное. Трамп человек прямой, и особенно не заботиться о подборе слов. Также есть позитивный тон и в Конгрессе относительно поддержки Украины как государства, которое нуждается в помощи", - подчеркнул Грищенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о подготовке встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Америки, которая пройдет в Нью-Йорке 21 сентября.

Теги материала: Петр Порошенко, Дональд Трамп, переговоры, Грищенко
Новости СМИ2
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