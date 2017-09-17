Порошенко одобрил решение СНБО по оборонному бюджету на 2018 год

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, предусматривающее обеспечение национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко подписал указ №278/2017 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года "О предложениях к проекту закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Контролировать процесс выполнения документа президент поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову.

Отмечается, что СНБО поручил Кабинету министров Украины предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в размере не менее 5% от ВВП для сектора безопасности и обороны Украины в законопроекте "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".

"При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 165 372 300 000 гривен, в том числе не менее 158 997 300 000 гривен - из общего фонда Государственного бюджета Украины, 6 375,0 млн гривен - из специального фонда государственный бюджет Украины", - говорится в сообщении.