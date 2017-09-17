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Порошенко одобрил решение СНБО по оборонному бюджету на 2018 год
17.09.2017 15:51

Порошенко одобрил решение СНБО по оборонному бюджету на 2018 год

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, предусматривающее обеспечение национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко подписал указ №278/2017 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года "О предложениях к проекту закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Контролировать процесс выполнения документа президент поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову.

Отмечается, что СНБО поручил Кабинету министров Украины предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны в размере не менее 5% от ВВП для сектора безопасности и обороны Украины в законопроекте "О Государственном бюджете Украины на 2018 год".

"При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 165 372 300 000 гривен, в том числе не менее 158 997 300 000 гривен - из общего фонда Государственного бюджета Украины, 6 375,0 млн гривен - из специального фонда государственный бюджет Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко назвал зарплату, которую выплачивают военнослужащим на первой линии в зоне проведения антитеррористической операции.

Теги материала: Украина, Петр Порошенко, указ, СНБО, нацбезопасность, оборона, Александр Турчинов
Новости СМИ2
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