Богомолец сообщила, почему Украина пока не может стать членом НАТО

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Российская Федерация является самым большим побуждением вступления Украины в Организацию Североатлантического договора. Такое заявление сделала народный депутат Украины от фракции "БПП" Ольга Богомолец в эфире телеканала NewsOne.

Она уверена, что из-за военных действий на Донбассе и аннексии Крыма граждане Украины хотят безопасности. Поэтому идея вступления страны в НАТО имеет много сторонников и союзников.

"Украина физически не может стать членом НАТО. На данный момент наша территория является оккупированной, а страна - разделенной", - сказала Богомолец.

Однако у украинской стороны есть полное право принимать на вооружение стандарты Североатлантического альянса.

"Стандартам (НАТО - ред.) должна отвечать армия, обучение, вооружение, медицинская помощь. А дальше мы уже сами увидим, куда захотим двигаться. Когда все требования будут выполнены Украина, сможет принимать решения не на уровне младшего брата и младшей сестры, а субъекта политики", - подчеркнула народный депутат.