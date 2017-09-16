Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Луценко пояснил, почему Саакашвили не арестуют и не экстрадируют
16.09.2017 21:28

Луценко пояснил, почему Саакашвили не арестуют и не экстрадируют

Экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили не будет арестован и экстрадирован за пересечение границы Украины с нарушением порядка. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на конференции ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии.

"Я, как генеральный прокурор, заявляю - Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет вид на жительство или иной документ, который он подал", - сказал он.

Также Луценко уточнил, что люди, которые "переправляли Саакашвили через границу, будут иметь проблемы с уголовным делом, но не будут арестованы".

"Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным делом и будут арестованы. И должны сидеть семь лет. Чтобы все политики запомнили - можно и нужно митинговать, но при этом нельзя бить солдат и офицеров, которые защищают границу. Поэтому в этом деле - криминал, во всем остальном - штраф и суд", - резюмировал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко понадеялся, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приедет в Киев только для того, чтобы отнести в суд иск на решение о лишении его гражданства.

Теги материала: ГПУ, Юрий Луценко, Михаил Саакашвили, арест, экстрадиция
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Луценко сообщил, кто отдал приказ стрелять по "майдановцам"
Важное
Луценко сообщил, кто отдал приказ стрелять по "майдановцам"
Луценко: Необоснованных арестов по "делу Саакашвили" не будет
Важное
Луценко: Необоснованных арестов по "делу Саакашвили" не будет
Суд на два месяца арестовал экс-министра юстиции Лавриновича
Важное
Суд на два месяца арестовал экс-министра юстиции Лавриновича
Саакашвили сообщил, когда приедет в Киев
Важное
Саакашвили сообщил, когда приедет в Киев
Саакашвили: Украинская власть скорее умрет, чем проведет выборы
Важное
Саакашвили: Украинская власть скорее умрет, чем проведет выборы  Видеорепортаж
Суд арестовал участника "прорыва Саакашвили"
Важное
Суд арестовал участника "прорыва Саакашвили"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице
Эксклюзив  Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице  Видеорепортаж
16.09.2017
Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли
Эксклюзив  Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли  Видеорепортаж
15.09.2017
Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
Эксклюзив  Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
15.09.2017
Лавринович назвал причину срыва суда по его делу
Эксклюзив  Лавринович назвал причину срыва суда по его делу  Видеорепортаж
14.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика