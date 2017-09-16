Луценко пояснил, почему Саакашвили не арестуют и не экстрадируют

MIGnews.com.ua

Экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили не будет арестован и экстрадирован за пересечение границы Украины с нарушением порядка. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на конференции ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии.

"Я, как генеральный прокурор, заявляю - Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока имеет вид на жительство или иной документ, который он подал", - сказал он.

Также Луценко уточнил, что люди, которые "переправляли Саакашвили через границу, будут иметь проблемы с уголовным делом, но не будут арестованы".

"Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным делом и будут арестованы. И должны сидеть семь лет. Чтобы все политики запомнили - можно и нужно митинговать, но при этом нельзя бить солдат и офицеров, которые защищают границу. Поэтому в этом деле - криминал, во всем остальном - штраф и суд", - резюмировал он.