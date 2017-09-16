Порошенко подписал указ о назначении стипендий детям погибших журналистов

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О дополнительных мерах по социальной защите детей журналистов, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Документ предполагает создание дополнительных правовых оснований для назначения стипендий детям журналистов, погибших при выполнении профессиональных обязанностей, в том числе в зоне проведения антитеррористической операции.
Также Порошенко поручил Кабинету министров Украины подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей". Новым законом детей погибших журналистов или тех, которым установлена инвалидность I группы в связи с выполнением профессиональных обязанностей, детьми, которым требуется особое социальное внимание и поддержка.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 217/2017 от 15 августа 2017 года для поддержания детей представителей средств массовой информации и обеспечения их социальной защиты, назначив стипендии детям журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей.