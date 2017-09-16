Порошенко подписал указ о назначении стипендий детям погибших журналистов

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О дополнительных мерах по социальной защите детей журналистов, погибших (умерших) или которым установлена ​​инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ предполагает создание дополнительных правовых оснований для назначения стипендий детям журналистов, погибших при выполнении профессиональных обязанностей, в том числе в зоне проведения антитеррористической операции.

Также Порошенко поручил Кабинету министров Украины подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей". Новым законом детей погибших журналистов или тех, которым установлена инвалидность I группы в связи с выполнением профессиональных обязанностей, детьми, которым требуется особое социальное внимание и поддержка.