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Порошенко подписал указ о назначении стипендий детям погибших журналистов
16.09.2017 20:32

Порошенко подписал указ о назначении стипендий детям погибших журналистов

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О дополнительных мерах по социальной защите детей журналистов, погибших (умерших) или которым установлена ​​инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ предполагает создание дополнительных правовых оснований для назначения стипендий детям журналистов, погибших при выполнении профессиональных обязанностей, в том числе в зоне проведения антитеррористической операции.

Также Порошенко поручил Кабинету министров Украины подготовить и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей". Новым законом детей погибших журналистов или тех, которым установлена инвалидность I группы в связи с выполнением профессиональных обязанностей, детьми, которым требуется особое социальное внимание и поддержка.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 217/2017 от 15 августа 2017 года для поддержания детей представителей средств массовой информации и обеспечения их социальной защиты, назначив стипендии детям журналистов, которые погибли во время выполнения служебных обязанностей.

Теги материала: Петр Порошенко, президент, указ, журналисты, дети, смерть, стипендия
Новости СМИ2
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