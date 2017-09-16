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Луценко сообщил, кто отдал приказ стрелять по "майдановцам"
16.09.2017 20:17

Луценко сообщил, кто отдал приказ стрелять по "майдановцам"

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины выяснили, кто отдавал приказы об открытии огня по "майдановцам" во время Революции достоинства. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии.

Он рассказал, что соответствующие приказы были отданы Виктором Януковичем, Виталием Захарченко и Александром Якименко.

"В конце этого месяца мы подадим в суд дело о тех, кто дал приказ стрелять. По нашей версии, это экс-президент Янукович, экс-глава МВД Захарченко, экс-руководитель СБУ Якименко", - заявил Луценко.

Генеральный прокурор подчеркнул, что в настоящее время завершено следствие по практически всем обвиняемым лицам из окружения беглого президента.

"Следствие завершено - поступает фаза судебных процессов", - подытожил Луценко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 30 июня, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент специальных расследований внес изменения в ранее предъявленные подозрения и о новом подозрении экс-президенту Виктору Януковичу и бывшим высокопоставленным чиновникам.

Теги материала: Юрий Луценко, ГПУ, майдан, приказ, стрельба
Новости СМИ2
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