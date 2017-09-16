Луценко: Необоснованных арестов по "делу Саакашвили" не будет

MIGnews.com.ua

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко понадеялся, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приедет в Киев только для того, чтобы отнести в суд иск на решение о лишении его гражданства. Об этом сам Луценко заявил в кулуарах ежегодного международного форума "Ялтинская европейская стратегия", передает Укринформ .

"Я надеюсь, что Саакашвили приезжает в Киев, чтобы занести заявление в суд. Это единственный законный нормальный способ решения этого спора о гражданстве", - сказал он.

Также Луценко добавил, что правительство Украины не будет поддаваться на провокации со стороны Саакашвили и его сторонников. Поэтому насилия и необоснованных арестов по данному делу не будет.

"Нас интересует одно: государственная граница священна, солдаты неприкосновенны, офицеры неприкосновенны. Все остальные, в том числе указ президента - в суд. В любой стране гражданин, недовольный решением государственного органа, идет в суд. Это специальная площадка, чтобы найти истину", - резюмировал генеральный прокурор Украины.