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Волкер: Российские предложения о миротворцах на Донбассе разделят Украину
16.09.2017 19:25

Волкер: Российские предложения о миротворцах на Донбассе разделят Украину

Предложения Российской Федерации касательно введения миротворцев ООН на Донбасс содержат вредные для Украины элементы, однако могут стать отправной точкой для достижения компромисса.

Такое заявление сделал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, сообщает пресс-служба Ялтинской Европейской Стратегии.

"Специфика того, что было предложено, больше разделит Украину, чем сделает что-то полезное. Но сам факт предложения интересен - его надо проанализировать. Если подумать о международных силах безопасности и заменить армию в вопросе мониторинга тяжелого вооружения, контроля границы - это будет существенным шагом вперед и станет базой для реализации Минских соглашений ", - сказал он.

Спецпредставитель Госдепа США указал, что в том случае, если прогресс будет достигнут, Украина должна быть готова к выполнению политических обязательств.

"Если будет достигнута договоренность о миротворцев, то инициатива будет внедряться в контексте "Минска ". Это означает восстановление украинского суверенитета и территориальной целостности на востоке, контроля границы. Но это означает также, что Россия должна быть уверена в выполнении политической части "Минска ", - отметил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, член Конгресса Соединенных Штатов Америки Вилльям Гурд заявил, что для решения конфликта в Украине необходим вывод войск Российской Федерации, а не миротворцы.

Теги материала: Украина, Донбасс, Госдепартамент США, миротворцы
Новости СМИ2
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