Конгрессмен США: Для решения конфликта в Украине Путин должен вывести свои танки

Член Конгресса Соединенных Штатов Америки Вилльям Гурд заявил, что для решения конфликта в Украине необходим вывод войск Российской Федерации, а не миротворцы.
Такое заявление он сделал во время ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии.
"Для решения конфликта не нужны миротворцы. Просто мистер Путин должен вывести оттуда свои свыше 900 танков и другие силы", - сказал он.
Помимо этого, Гурд указал, что для проведения переговоров на эту тему Организация Объединенных Наций не нужна.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан заявил, что в 2016 году в зоне АТО погибли 88 мирных граждан. Всего жертвами конфликта среди мирного населения стали 442 человек.