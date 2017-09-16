Конгрессмен США: Для решения конфликта в Украине Путин должен вывести свои танки

MIGnews.com.ua

Член Конгресса Соединенных Штатов Америки Вилльям Гурд заявил, что для решения конфликта в Украине необходим вывод войск Российской Федерации, а не миротворцы.

Такое заявление он сделал во время ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии.

"Для решения конфликта не нужны миротворцы. Просто мистер Путин должен вывести оттуда свои свыше 900 танков и другие силы", - сказал он.

Помимо этого, Гурд указал, что для проведения переговоров на эту тему Организация Объединенных Наций не нужна.