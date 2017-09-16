Иран заявил о создании "отца всех бомб" весом в 10 тонн

MIGnews.com.ua

Иран владеет бомбой собственного производства, вес которой составляет десять тонн. Такое заявление сделал командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, сообщает Pars today .

"Организация оборонной промышленности по поручению Военно-космических сил изготовила бомбу весом около 10 тонн, которую возможно скинуть с самолетов "Ильюшина", - сказал он.

Также, отвечая на просьбу прокомментировать его же слова о том, что "если в США есть "мать всех бомб", то у Ирана есть "отец бомб", Хаджизаде заявил, что бомба имеет достаточно большую разрушительную способность.