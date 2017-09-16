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Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице
16.09.2017 17:23

Эксклюзив  Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице  Видеорепортаж

Репутация украинцев в Европе является хорошей, так как они работоспособные и не попадают в скандалы. Такое мнение выразил народный депутат Сергей Лещенко в комментарии телеканалу NewsOne во время Ялтинского стратегического форума.

"У украинцев нет плохой репутации в Европе, потому что они работоспособные, они не попадают в скандалы на религиозной почве, или на какой-то почве связанной с ненавистью к другим предпочтениям. У украинцев хорошая репутация в том понимании, что мы не так низко, как марокканцы или турки" - сказал он.

В то же время народный депутат отметил, что жители Европы часто считают, что в Киеве снаряды взрываются прямо на улицах.

"Украине нужно показывать, что война есть, но одновременно мы делаем все возможное, чтобы учесть права человека, которые, например, временно вынуждены покинуть свои территории, и украинцы борются с российскими диверсантами, но одновременно жизнь в Украине идет мирно. Потому что достаточно часто у европейцев есть впечатление, что в Киеве взрываются российские снаряды, во Львове стоят российские танки, а при пересечении украинской границы ты попадаешь на оккупированную территорию" - подытожил Лещенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, народный депутат Сергей Лещенко заявил, что Ивану Мельничуку необходимо запретить посещать заседания Верховной Рады в связи с его поведением в зале парламента.

Теги материала: Украина, Киев, Европа, репутация, Сергей Лещенко, снаряды, видео
Новости СМИ2
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