Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице

MIGnews.com.ua

Репутация украинцев в Европе является хорошей, так как они работоспособные и не попадают в скандалы. Такое мнение выразил народный депутат Сергей Лещенко в комментарии телеканалу NewsOne во время Ялтинского стратегического форума.

"У украинцев нет плохой репутации в Европе, потому что они работоспособные, они не попадают в скандалы на религиозной почве, или на какой-то почве связанной с ненавистью к другим предпочтениям. У украинцев хорошая репутация в том понимании, что мы не так низко, как марокканцы или турки" - сказал он.

В то же время народный депутат отметил, что жители Европы часто считают, что в Киеве снаряды взрываются прямо на улицах.

"Украине нужно показывать, что война есть, но одновременно мы делаем все возможное, чтобы учесть права человека, которые, например, временно вынуждены покинуть свои территории, и украинцы борются с российскими диверсантами, но одновременно жизнь в Украине идет мирно. Потому что достаточно часто у европейцев есть впечатление, что в Киеве взрываются российские снаряды, во Львове стоят российские танки, а при пересечении украинской границы ты попадаешь на оккупированную территорию" - подытожил Лещенко.