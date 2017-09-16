Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Экс-министр обороны США назвал лучший способ защиты от России
16.09.2017 16:49

Экс-министр обороны США назвал лучший способ защиты от России

Понимание того, что Российская Федерация планирует сделать, стало бы лучшей защитой от вмешательства. Такое заявление сделал бывший глава Министерства обороны США Роберт Гейтс на саммите Yalta European Strategy.

"К примеру, во Франции готовились к вмешательству РФ в выборах. Поэтому повлиять на голосование не удалось", - сказал он.

Гейтс уверен, что президент Российской Федерации Владимир Путин попал в советскую ловушку. Он вторгся в Украину и Сирию, чтобы якобы "бросить вызов Западу". Однако, пока он это делает, российская экономика остается слабой и зависит от продажи энергоносителей.

"Чем дольше он откладывает решение внутренних экономических проблем ради конфликта с Западом, тем быстрее его силы иссякнут. СССР не смог конкурировать с Западом долго без экономики. Россия тоже в этой ловушке", - добавил бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сейм Польши одобрил увеличение расходов на оборону выше уровня, который требует Организация Североатлантического договора, в связи с российской угрозой.

Теги материала: США, Минобороны, защита
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Климкин сообщил подробности встречи Порошенко и Трампа
Важное
Климкин сообщил подробности встречи Порошенко и Трампа
Польша увеличит расходы на оборону из-за российской угрозы
Важное
Польша увеличит расходы на оборону из-за российской угрозы
США уверены, что Россия проиграет конфликт на Донбассе
Важное
США уверены, что Россия проиграет конфликт на Донбассе
Из-за мигрантов США ввели санкции против четырех стран
Важное
Из-за мигрантов США ввели санкции против четырех стран
Миротворцы на Донбассе: Америка готова оказать Украине финансовую помощь
Важное
Миротворцы на Донбассе: Америка готова оказать Украине финансовую помощь
США и Британия назвали приговор Чийгозу незаконным
Важное
США и Британия назвали приговор Чийгозу незаконным

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице
Эксклюзив  Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице  Видеорепортаж
16.09.2017
Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли
Эксклюзив  Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли  Видеорепортаж
15.09.2017
Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
Эксклюзив  Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
15.09.2017
Лавринович назвал причину срыва суда по его делу
Эксклюзив  Лавринович назвал причину срыва суда по его делу  Видеорепортаж
14.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика