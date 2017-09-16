Экс-министр обороны США назвал лучший способ защиты от России

MIGnews.com.ua

Понимание того, что Российская Федерация планирует сделать, стало бы лучшей защитой от вмешательства. Такое заявление сделал бывший глава Министерства обороны США Роберт Гейтс на саммите Yalta European Strategy.

"К примеру, во Франции готовились к вмешательству РФ в выборах. Поэтому повлиять на голосование не удалось", - сказал он.

Гейтс уверен, что президент Российской Федерации Владимир Путин попал в советскую ловушку. Он вторгся в Украину и Сирию, чтобы якобы "бросить вызов Западу". Однако, пока он это делает, российская экономика остается слабой и зависит от продажи энергоносителей.

"Чем дольше он откладывает решение внутренних экономических проблем ради конфликта с Западом, тем быстрее его силы иссякнут. СССР не смог конкурировать с Западом долго без экономики. Россия тоже в этой ловушке", - добавил бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки.