Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Омелян заявил об "объявлении" информационной войны против него
16.09.2017 15:59

Омелян заявил об "объявлении" информационной войны против него

Руководитель Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян уверен, что скандалы в средствах массовой информации, является кампанией, которую организовали совладельцы Международных авиалиний Украины и ряд высокопоставленных чиновников, сообщает Укринформ.

"По моему мнению, цель (информационной кампании - ред.) очень проста. Поскольку не удается меня скомпрометировать в каких-то коррупционных схемах, решили просто "выдергивать" какие-то факты, представлять их, "приперчив" всевозможными домыслами. В этом конкретном случае, бесспорно, это совладельцы компании МАУ, в этом случае я подозреваю участие отдельных высокопоставленных лиц Украины также, которые заинтересованы в моей дискредитации. Но это на их совести, я считаю, что я делаю правильно и одержу победу", - заявил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что убытки ПАО "Укрзализныця" из-за коррупции и неэффективного использования средств достигают 10-15 миллиардов гривен в год.

Теги материала: Мининфраструктуры, Владимир Омелян, информационная война, МАУ
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Омелян озвучил уровень убытков "Укрзализныци" из-за коррупции
Важное
Омелян озвучил уровень убытков "Укрзализныци" из-за коррупции
Кадры Омеляна: грузовыми перевозками будет руководить выпускник Академии ФСБ
Важное
Кадры Омеляна: грузовыми перевозками будет руководить выпускник Академии ФСБ
Омелян рассказал, как будут восстанавливать Донбасс
Важное
Омелян рассказал, как будут восстанавливать Донбасс
Омелян рассказал, когда завершатся переговоры с Ryanair
Важное
Омелян рассказал, когда завершатся переговоры с Ryanair
Омелян рассказал, когда состоится конкурс на должность главы "Укрзализныци"
Важное
Омелян рассказал, когда состоится конкурс на должность главы "Укрзализныци"
Омелян об отставке Балчуна: На "Укрзализныци" нужно заменить весь руководящий состав
Важное
Омелян об отставке Балчуна: На "Укрзализныци" нужно заменить весь руководящий состав

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице
Эксклюзив  Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице  Видеорепортаж
16.09.2017
Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли
Эксклюзив  Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли  Видеорепортаж
15.09.2017
Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
Эксклюзив  Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
15.09.2017
Лавринович назвал причину срыва суда по его делу
Эксклюзив  Лавринович назвал причину срыва суда по его делу  Видеорепортаж
14.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика