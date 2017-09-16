Омелян заявил об "объявлении" информационной войны против него

MIGnews.com.ua

Руководитель Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян уверен, что скандалы в средствах массовой информации, является кампанией, которую организовали совладельцы Международных авиалиний Украины и ряд высокопоставленных чиновников, сообщает Укринформ .

"По моему мнению, цель (информационной кампании - ред.) очень проста. Поскольку не удается меня скомпрометировать в каких-то коррупционных схемах, решили просто "выдергивать" какие-то факты, представлять их, "приперчив" всевозможными домыслами. В этом конкретном случае, бесспорно, это совладельцы компании МАУ, в этом случае я подозреваю участие отдельных высокопоставленных лиц Украины также, которые заинтересованы в моей дискредитации. Но это на их совести, я считаю, что я делаю правильно и одержу победу", - заявил он.