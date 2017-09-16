Климкин сообщил подробности встречи Порошенко и Трампа

MIGnews.com.ua

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о подготовке встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Америки, которая пройдет в Нью-Йорке 21 сентября. Он сообщил подробности на полях встречи Yalta European Strategy, передает Европейская правда .

"Будем обсуждать ситуацию вокруг оккупированного Донбасса и общую тактику. Конечно, будем обсуждать сотрудничество в сфере безопасности и содействие США в продвижении повестки дня украинских реформ. Это - основные вопросы повестки дня", - сказал он.

Руководитель Министерства иностранных дел уточнил, что список вопросов может быть шире, так как американская сторона, возможно, добавит интересующие ее вопросы.

Климкин подчеркнул, что во встрече будут участвовать послы Украины и США Владимир Ельченко и Ники Хейли. В настоящее время они обсуждают вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс в рамках Совета безопасности.

"Встреча будет на полях Генассамблеи, в ней будут участвовать советники по вопросам нацбезопасности и послы Украины и США в ООН", - резюмировал министр иностранных дел Украины.