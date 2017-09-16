Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Климкин сообщил подробности встречи Порошенко и Трампа
16.09.2017 15:44

Климкин сообщил подробности встречи Порошенко и Трампа

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о подготовке встречи президентов Украины и Соединенных Штатов Америки, которая пройдет в Нью-Йорке 21 сентября. Он сообщил подробности на полях встречи Yalta European Strategy, передает Европейская правда.

"Будем обсуждать ситуацию вокруг оккупированного Донбасса и общую тактику. Конечно, будем обсуждать сотрудничество в сфере безопасности и содействие США в продвижении повестки дня украинских реформ. Это - основные вопросы повестки дня", - сказал он.

Руководитель Министерства иностранных дел уточнил, что список вопросов может быть шире, так как американская сторона, возможно, добавит интересующие ее вопросы.

Климкин подчеркнул, что во встрече будут участвовать послы Украины и США Владимир Ельченко и Ники Хейли. В настоящее время они обсуждают вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс в рамках Совета безопасности.

"Встреча будет на полях Генассамблеи, в ней будут участвовать советники по вопросам нацбезопасности и послы Украины и США в ООН", - резюмировал министр иностранных дел Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на востоке Украины наблюдается гуманитарная катастрофа.

Теги материала: Украина, США, Петр Порошенко, Дональд Трамп, переговоры, Донбасс, Павел Климкин
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Экс-министр обороны США назвал лучший способ защиты от России
Важное
Экс-министр обороны США назвал лучший способ защиты от России
Каталония призвала Испанию наладить диалог в вопросе о независимости
Важное
Каталония призвала Испанию наладить диалог в вопросе о независимости
США уверены, что Россия проиграет конфликт на Донбассе
Важное
США уверены, что Россия проиграет конфликт на Донбассе
В Кремле заявили, что продолжат оказывать Донбассу "гуманитарную помощь"
Важное
В Кремле заявили, что продолжат оказывать Донбассу "гуманитарную помощь"
Порошенко заявил о гуманитарной катастрофе на Донбассе
Важное
Порошенко заявил о гуманитарной катастрофе на Донбассе
Порошенко заявил о прогрессе в борьбе с коррупцией в Украине
Важное
Порошенко заявил о прогрессе в борьбе с коррупцией в Украине

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице
Эксклюзив  Лещенко: Европейцы думают, что в Киеве взрываются снаряды прямо на улице  Видеорепортаж
16.09.2017
Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли
Эксклюзив  Суслов: МВФ перестанет выделять транши, если Украина продлит мораторий на продажу земли  Видеорепортаж
15.09.2017
Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
Эксклюзив  Суслов: В Украине нет реальных точек роста экономики
15.09.2017
Лавринович назвал причину срыва суда по его делу
Эксклюзив  Лавринович назвал причину срыва суда по его делу  Видеорепортаж
14.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика