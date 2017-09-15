Siemens не хочет поставлять оборудование Украине из-за опасения потерять заказ в РФ

MIGnews.com.ua

Компания Siemens приняла решение об отказе поставок оборудования для модернизации газотранспортной системы Украины из-за опасений потерять заказы в Российской Федерации. Такое заявление сделал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе выступления на Yalta European Strategy.

"Когда мы начали работу над модернизацией газотранспортной системы, у нас были соглашения о поставках компрессорных систем производства Siemens. Однако позже они отказались от такого сотрудничества, поскольку это угрожало их контрактам в РФ", - сказал он.

Кроме того, Коболев указал, что для модернизации газотранспортной системы необходимы гарантии транзита газа после 2019 года, когда истекает срок контракта с Российской Федерацией.

"Для того, чтобы вкладывать деньги в модернизацию, мы должны знать перспективы работы газотранспортной системы после 2019 года. Понятно, что мы теряем южное направление транзита (в связи со строительством" Турецкого потока "- Ред.). Поэтому нам нужна ясность с "Северным потоком-2", - подытожил он.