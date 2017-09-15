В Харьковгоргаз пришли с обысками

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов проводят санкционированные судом обыски в ПАО "Харьковгоргаз". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

"Следственные действия, санкционированные судом, проводит полиция в рамках расследования производства, открытого по ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время следственные действия продолжаются, представители Харьковгоргаза не комментируют ситуацию.

Также сообщается, что есть подозрение, что чиновники организации в ходе реализации государственной программы по бесплатной установке газовых счетчиков привлекли к процессу частное предприятие. Указанная компания неправомерно устанавливала счетчики за сумму в приблизительно 3 000 гривен.

Обыски проводят в ПАО "Харьковгоргаз" и на частном предприятии.