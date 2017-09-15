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Каталония призвала Испанию наладить диалог в вопросе о независимости
15.09.2017 20:36

Каталония призвала Испанию наладить диалог в вопросе о независимости

Правительство автономного региона Каталония обратилось к властям Испании с просьбой вступить в переговоры касательно референдума о независимости. Об этом сообщает Reuters.

Переговоры должны предотвратить политический кризис, который может возникнуть из-за запланированного референдума.

Президент региона Карлес Пучдемон и мэр Барселоны Ада Колау обратились к премьер-министру Мариану Рахою и королю Испании Филиппу с заявлением о том, что государство начало "беспрецедентную кампанию репрессий".

Письмо к правительству Испании опубликовали в пятницу, 15 сентября. В нем властей призывают к "политическому диалогу, основанному на легитимности".

В свою очередь, в Испании заявили, что не получали письмо от каталонских чиновников.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в испанском городе Барселона сотни тысяч людей вышли на демонстрацию за независимость Каталонии.

Теги материала: Испания, Каталония, референдум, независимость, переговоры
Новости СМИ2
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