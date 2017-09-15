Каталония призвала Испанию наладить диалог в вопросе о независимости

Правительство автономного региона Каталония обратилось к властям Испании с просьбой вступить в переговоры касательно референдума о независимости. Об этом сообщает Reuters.
Переговоры должны предотвратить политический кризис, который может возникнуть из-за запланированного референдума.
Президент региона Карлес Пучдемон и мэр Барселоны Ада Колау обратились к премьер-министру Мариану Рахою и королю Испании Филиппу с заявлением о том, что государство начало "беспрецедентную кампанию репрессий".
Письмо к правительству Испании опубликовали в пятницу, 15 сентября. В нем властей призывают к "политическому диалогу, основанному на легитимности".
В свою очередь, в Испании заявили, что не получали письмо от каталонских чиновников.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в испанском городе Барселона сотни тысяч людей вышли на демонстрацию за независимость Каталонии.