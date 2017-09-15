Гройсман сообщил, насколько увеличат минимальную зарплату

MIGnews.com.ua

Проект государственного бюджета Украины на 2018 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты украинским гражданам. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины, которое транслировал телеканал NewsOne.

Минимальную заработную плату увеличат на 500 гривен - до 3 723 гривен, а зарплата учителей вырастет на 25%.

Также в бюджете запланировано выделение социальной помощи в размере 122,7 миллиардов гривен. Из указанной суммы 55 миллиардов гривен предназначены для субсидий. Еще 50,7 миллиардов гривен - на выплаты малообеспеченным семьям.

"Наша задача, чтобы доходы граждан росли быстрее, чем инфляция. На социальную помощь мы выделяем 122,7 миллиардов гривен", - сказал премьер-министр Украины.