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Гройсман сообщил, насколько увеличат минимальную зарплату
15.09.2017 20:24

Гройсман сообщил, насколько увеличат минимальную зарплату  Видеорепортаж

Проект государственного бюджета Украины на 2018 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты украинским гражданам. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины, которое транслировал телеканал NewsOne.

Минимальную заработную плату увеличат на 500 гривен - до 3 723 гривен, а зарплата учителей вырастет на 25%.

Также в бюджете запланировано выделение социальной помощи в размере 122,7 миллиардов гривен. Из указанной суммы 55 миллиардов гривен предназначены для субсидий. Еще 50,7 миллиардов гривен - на выплаты малообеспеченным семьям.

"Наша задача, чтобы доходы граждан росли быстрее, чем инфляция. На социальную помощь мы выделяем 122,7 миллиардов  гривен", - сказал премьер-министр Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что в проекте государственного бюджета на 2018 год есть пункт о повышении уровня минимальной зарплаты.

Теги материала: Украина, бюджет, зарплата, Владимир Гройсман, видео
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