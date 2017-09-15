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СБУ предупредила провокационную акцию российских спецслужб в Киеве
15.09.2017 20:08

СБУ предупредила провокационную акцию российских спецслужб в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции предупредили попытку проведения антиукраинской акции в Киеве. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранителям удалось установить, что российские спецслужбы планировали провести фейковые акции протеста от имени "Собрания матерей участников АТО". Мероприятие организовали по заказу Кремля, и профинансировали подконтрольные Российской Федерации лица, которые скрываются от украинского правосудия на российской территории.

Для "массовки" организаторы наняли почти 250 пенсионеров и студентов, заплатив им по 150 гривен. Они должны были имитировать роль родственников участников АТО.

"По замыслу кремлевских кураторов, "собрание" должны были создать основу для проведения массовых акций протеста и дестабилизации ситуации в нашем государстве. При этом ни одного члена семьи участников антитеррористической среди "протестующих" не было", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что благодаря работе правоохранительных органов была сорвана очередная попытка создать "картинку" фейкового недовольства правительством Украины для российских СМИ.

Как сообщал MIGnews.com.uа, провокация под посольством Польши в центре Киева была заказана спецслужбами Российской Федерации.

Теги материала: Киев, СБУ, спецслужбы, акция, Россия
Новости СМИ2
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