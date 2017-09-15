Украина осудила запуск баллистической ракеты КНДР

Запуск баллистической ракеты Северной Кореей демонстрирует систематическое игнорирование Пхеньяном резолюций Совета безопасности ООН. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
В Министерстве иностранных дел указали, что действия Корейской народно-демократической республики показывает продолжение агрессивной политики. Также они грозят миру и стабильности в региональном и мировом измерениях.
Отмечается, что Украина решительно осуждает запуск и призывает правительство Северной Кореи немедленно прекратить подобные провокации. Кроме того, МИД обратило внимание на необходимость избавления от ракетной и ядерной программ и восстановления диалога с мировым сообществом.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 15 сентября, Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии.
В свою очередь, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о невозможности продолжения диалога с Северной Кореей.
Также государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон призвал Китай и Российскую Федерацию повлиять на Северную Корею.