Украина осудила запуск баллистической ракеты КНДР

MIGnews.com.ua

Запуск баллистической ракеты Северной Кореей демонстрирует систематическое игнорирование Пхеньяном резолюций Совета безопасности ООН. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

В Министерстве иностранных дел указали, что действия Корейской народно-демократической республики показывает продолжение агрессивной политики. Также они грозят миру и стабильности в региональном и мировом измерениях.

Отмечается, что Украина решительно осуждает запуск и призывает правительство Северной Кореи немедленно прекратить подобные провокации. Кроме того, МИД обратило внимание на необходимость избавления от ракетной и ядерной программ и восстановления диалога с мировым сообществом.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 15 сентября, Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии .

В свою очередь, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о невозможности продолжения диалога с Северной Кореей .