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Украина осудила запуск баллистической ракеты КНДР
15.09.2017 19:51

Украина осудила запуск баллистической ракеты КНДР

Запуск баллистической ракеты Северной Кореей демонстрирует систематическое игнорирование Пхеньяном резолюций Совета безопасности ООН. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

В Министерстве иностранных дел указали, что действия Корейской народно-демократической республики показывает продолжение агрессивной политики. Также они грозят миру и стабильности в региональном и мировом измерениях.

Отмечается, что Украина решительно осуждает запуск и призывает правительство Северной Кореи немедленно прекратить подобные провокации. Кроме того, МИД обратило внимание на необходимость избавления от ракетной и ядерной программ и восстановления диалога с мировым сообществом.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 15 сентября, Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии.

В свою очередь, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о невозможности продолжения диалога с Северной Кореей.

Также государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон призвал Китай и Российскую Федерацию повлиять на Северную Корею.

Теги материала: Украина, КНДР, МИД, баллистическая ракета, запуск
Новости СМИ2
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