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Кабинет министров одобрил проект госбюджета-2018
15.09.2017 18:57

Кабинет министров одобрил проект госбюджета-2018

Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2018 год, пишет Интерфакс-Украина.

Документ поддержали все украинские министры во время заседания в пятницу, 15 сентября.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гросймана, проект госбюджета должны в этот же день подать в Верховную Раду.

"То, что было сказано, является абсолютной реальностью, кто бы что не говорил. Буквально сегодня мы уже внесем (проект закона, - ред.) в парламент, но некоторые политиканы начнут его критиковать, даже сегодня, еще не увидев документ", - заявил украинский премьер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что в проекте государственного бюджета на 2018 год есть пункт о повышении уровня минимальной зарплаты.

Теги материала: Кабинет Министров, Владимир Гройсман, проект, госбюджет
Новости СМИ2
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