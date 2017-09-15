Кабинет министров одобрил проект госбюджета-2018

MIGnews.com.ua

Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2018 год, пишет Интерфакс-Украина .

Документ поддержали все украинские министры во время заседания в пятницу, 15 сентября.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гросймана, проект госбюджета должны в этот же день подать в Верховную Раду.

"То, что было сказано, является абсолютной реальностью, кто бы что не говорил. Буквально сегодня мы уже внесем (проект закона, - ред.) в парламент, но некоторые политиканы начнут его критиковать, даже сегодня, еще не увидев документ", - заявил украинский премьер.