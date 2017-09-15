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Польша увеличит расходы на оборону из-за российской угрозы
15.09.2017 18:19

Польша увеличит расходы на оборону из-за российской угрозы

Сейм Польши одобрил увеличение расходов на оборону выше уровня, который требует Организация Североатлантического договора, в связи с российской угрозой. Об этом сообщает ABC News.

Такое решение было принято большинством голосов. Согласно документу, в 2020 году расходы страны на оборону должны будут составить не меньше 2,1% от ВВП, в 2030 году - не менее 2,5% от ВВП. В свою очередь, НАТО призывает страны, которые входят в альянс, выделять не менее 2% от ВВП.

Глава Министерства обороны Польши Антоний Мацеревич подчеркнул, что увеличение необходимо в качестве ответа на "угрозы с Востока", где Российская Федерация "использует силу для достижения своих политических целей".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Российская Федерация является одной из стран, который представляют наибольшую опасность.

Теги материала: Польша, НАТО, Минобороны, военные расходы, угроза, Россия
Новости СМИ2
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