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Кабмин уволил заместителя министра регионального развития
15.09.2017 18:08

Кабмин уволил заместителя министра регионального развития

Кабинет Министров Украины уволил Романа Чуприненко с должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по вопросам европейской интеграции. Об этом сообщается в соответствующем распоряжении Кабинета министров №619-р от 13 сентября 2017 года.

С 25 сентября заместитель уволен по собственному желанию. Известно, что указанную должность Чуприненко занимал с декабря 2014 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил, что Кабинет министров Украины в ходе заседания назначил новым исполняющим обязанности руководителя Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубарова, занимавшего должность главы аппарата ведомства с начала апреля этого года.

Напомним, что председатель Высшего административного суда Украины Александр Нечитайло уволен с занимаемой должности.

Теги материала: Минрегион, заместитель, увольнение, Кабмин
Новости СМИ2
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