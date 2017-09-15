Кабмин уволил заместителя министра регионального развития

MIGnews.com.ua

Кабинет Министров Украины уволил Романа Чуприненко с должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по вопросам европейской интеграции. Об этом сообщается в соответствующем распоряжении Кабинета министров №619-р от 13 сентября 2017 года.

С 25 сентября заместитель уволен по собственному желанию. Известно, что указанную должность Чуприненко занимал с декабря 2014 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил, что Кабинет министров Украины в ходе заседания назначил новым исполняющим обязанности руководителя Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубарова , занимавшего должность главы аппарата ведомства с начала апреля этого года.