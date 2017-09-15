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Гриневич: Ни в одной из стран, критикующих образовательную реформу, нет украинских школ
15.09.2017 17:55

Гриневич: Ни в одной из стран, критикующих образовательную реформу, нет украинских школ  Видеорепортаж

Школы, в которых все предметы изучают на украинском языке, отсутствуют в странах, которые обеспокоены новым законом "Об образовании" в Украине. Такое заявление сделала глава Министерства образования и науки Украины Лилия Гриневич в ходе пресс-конференции после встречи с послами стран Евросоюза в Украине, который транслировал телеканал NewsOne.

"Сегодня частью моей презентации перед послами стала презентация того, каким образом обеспечивается обучение на украинском языке в наших странах-партнерах. Мы обнаружили, что в ни одной из стран нет школы с обучением всех предметов на украинском языке. Идет речь об обучении украинского языка как предмета или изучение нескольких предметов на украинском языке", - сказала она.

Также она указала, что новым законом Министерство образования намерено ввести практику, соответствующую современной европейской образовательной политике.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава Министерства образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что Украина готова направить языковую статью закона об образовании в Совет Европы для того, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.

Теги материала: образование, Минобразования, закон, реформа, видео
Новости СМИ2
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