Гриневич: Ни в одной из стран, критикующих образовательную реформу, нет украинских школ

MIGnews.com.ua

Школы, в которых все предметы изучают на украинском языке, отсутствуют в странах, которые обеспокоены новым законом "Об образовании" в Украине. Такое заявление сделала глава Министерства образования и науки Украины Лилия Гриневич в ходе пресс-конференции после встречи с послами стран Евросоюза в Украине, который транслировал телеканал NewsOne.

"Сегодня частью моей презентации перед послами стала презентация того, каким образом обеспечивается обучение на украинском языке в наших странах-партнерах. Мы обнаружили, что в ни одной из стран нет школы с обучением всех предметов на украинском языке. Идет речь об обучении украинского языка как предмета или изучение нескольких предметов на украинском языке", - сказала она.

Также она указала, что новым законом Министерство образования намерено ввести практику, соответствующую современной европейской образовательной политике.