США уверены, что Россия проиграет конфликт на Донбассе

MIGnews.com.ua

Россия выдохнется в ходе конфликта с Украиной. Такое заявление сделал спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Ньют Гингри, пишет Интерфакс-Украина .

"Я думаю, что россияне проиграют от истощения. Я думаю, что они проиграют, потому что они так однозначно нарушили международные нормы", - отметил американский политик во время выступления на "Ялтинской европейской стратегии".

Вместе с тем было отмечено, что мировое сообщество не оставит Украину наедине с этой проблемой.

"Я думаю, он (президент РФ Владимир Путин, - ред.) сначала проиграет в Восточной Украине, потом проиграет в Крыму", - подчеркнул Гингри.

Также он выразил убеждение, агрессия не приносит России ни величия, ни процветания, а наоборот, сильнее изолирует ее от остального мира.