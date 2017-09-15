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США уверены, что Россия проиграет конфликт на Донбассе
15.09.2017 17:22

США уверены, что Россия проиграет конфликт на Донбассе

Россия выдохнется в ходе конфликта с Украиной. Такое заявление сделал спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Ньют Гингри, пишет Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что россияне проиграют от истощения. Я думаю, что они проиграют, потому что они так однозначно нарушили международные нормы", - отметил американский политик во время выступления на "Ялтинской европейской стратегии".

Вместе с тем было отмечено, что мировое сообщество не оставит Украину наедине с этой проблемой.

"Я думаю, он (президент РФ Владимир Путин, - ред.) сначала проиграет в Восточной Украине, потом проиграет в Крыму", - подчеркнул Гингри.

Также он выразил убеждение, агрессия не приносит России ни величия, ни процветания, а наоборот, сильнее изолирует ее от остального мира.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон не заинтересован в продолжении дипломатического конфликта между Вашингтоном и Москвой.

Теги материала: США, Россия, Донбасс, конфликт, Украина
Новости СМИ2
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