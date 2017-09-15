Миссия ОБСЕ зафиксировала колонны военной техники возле оккупированного Луганска

MIGnews.com.ua

Представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили три автоколонны с военной техникой на оккупированной боевиками территории Луганской области. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.

Транспорт двигался на север по трассе Н21 около подконтрольного "ЛНР" населенного пункта Георгиевка во вторник, 12 сентября.

Наблюдатели сообщили, что на территориях, которые временно находятся под контролем боевиков, перемещали переправо-десантные средства и технику.

Одна из колонн перевозила мостоукладывающие машины и три парома военного типа для переправы бойцов. Во второй колонне замечены шесть мостоукладывающих машин, в третьей - переправо-десантная техника военного типа на грузовых платформах.