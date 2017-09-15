Турция, Иран и Россия согласовали новую зону деэскалации в Сирии

Иран, Турция и Российская Федерация договорились о четвертой зоне деэскалации в районе сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Такое решение было принято после двухдневных переговоров, которые состоялись в Казахстане. В совместном заявлении стороны заявили, что договорились выделить свои силы для патрулирования зоны, охватывающую повстанческую провинцию Идлиб. Также в зону деэскалации войдут части соседних районов Латакия, Хама и Алеппо.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Сирии Башар Асад заявил, что правительству страны удалось сорвать планы Запада по свержению режима в Сирии.
Также напомним, что в субботу, 22 июля, в Российской Федерации заявили, что по результатам переговоров между сирийской оппозицией и российскими военными в Каире были подписаны соглашения о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте в Сирии.