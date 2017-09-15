Патрульную полицию наделили новыми функциями

MIGnews.com.ua

Сотрудники патрульной полиции будут предоставлять все услуги в сфере безопасности дорожного движения, начиная с 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Отмечается, что контроль за безопасностью дорожного движения во время пассажирских и грузовых перевозок, их сопровождение и оформление необходимых для этого документов будет относиться к компетенции Департамента патрульной полиции.

"Мы должны слышать предпринимателей, предоставляющих услуги по перевозкам, но в то же время мы должны строго контролировать соблюдение закона предпринимателями, чтобы обеспечить безопасность на дороге для всех граждан", - сказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Услуги по разработке и выдаче разрешений на перевозку опасных грузов тоже будут предоставлять работники патрульной полиции.

В свою очередь, на сайте Департамента патрульной полиции создадут новые разделы с необходимой информацией, включая график проверки деятельности перевозчиков.

Также на официальном сайте Департамента патрульной полиции появятся новые разделы с необходимой информацией, в частности о графике проверок деятельности перевозчиков.