Россия провела масштабные военные учения в оккупированном Крыму

MIGnews.com.ua

Учения, в которых приняли участие мотострелковые подразделения российского Черноморского флота, состоялись на одном из полигонов во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Российской Федерации.

"Тактические приемы перемещения мотострелковых и танковых подразделений выполнялись в условиях применения условным противником химического оружия, а также средств радиоэлектронной борьбы. Маневрирование на поле боя обеспечивали инженерно-саперные подразделения, проделывавшие проходы в минных полях, также выполняя инженерное оборудование новых огневых позиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе разведывательных подразделений действовали специалисты комплексов беспилотных летательных аппаратов Орлан-10. В то же время, артиллерийские расчеты минометов Сани и гаубичных батарей Мста-Б использовали информацию о местонахождении условного противника, которую получили с помощью беспилотников.