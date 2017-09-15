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Россия провела масштабные военные учения в оккупированном Крыму
15.09.2017 15:54

Россия провела масштабные военные учения в оккупированном Крыму

Учения, в которых приняли участие мотострелковые подразделения российского Черноморского флота, состоялись на одном из полигонов во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Российской Федерации.

"Тактические приемы перемещения мотострелковых и танковых подразделений выполнялись в условиях применения условным противником химического оружия, а также средств радиоэлектронной борьбы. Маневрирование на поле боя обеспечивали инженерно-саперные подразделения, проделывавшие проходы в минных полях, также выполняя инженерное оборудование новых огневых позиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе разведывательных подразделений действовали специалисты комплексов беспилотных летательных аппаратов Орлан-10. В то же время, артиллерийские расчеты минометов Сани и гаубичных батарей Мста-Б использовали информацию о местонахождении условного противника, которую получили с помощью беспилотников.

Как сообщал MIGnews.com.ua, служба безопасности Украины призвала проживающих в Черниговской области людей быть бдительными во время проведения российско-белорусских учений "Запад-2017".

Теги материала: Крым, учения, полигон, Россия
Новости СМИ2
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