Суд на два месяца арестовал экс-министра юстиции Лавриновича

MIGnews.com.ua

Печерский районный суд Киева принял решение оставить под стражей на 60 дней бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича, сообщает телеканал NewsOne .

"Я думал, что существуют другие варианты (решения суда, - ред.). Есть право принимать законные решения... Однако есть и страх. Страх последствий принятия законных решений", - прокомментировал Лавринович решения суда.

Вместе с тем политик подчеркнул: "Я готов пройти этот путь полностью. Надеюсь, что это решения и моя дальнейшая судьба будут еще одним небольшим вкладом в то, чтобы Украина, все таки, вернулась на путь правды".

Стоит отметить, что арестовав экс-главу Минюста суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины.