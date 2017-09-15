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Суд на два месяца арестовал экс-министра юстиции Лавриновича
15.09.2017 15:44

Суд на два месяца арестовал экс-министра юстиции Лавриновича

Печерский районный суд Киева принял решение оставить под стражей на 60 дней бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича, сообщает телеканал NewsOne.

"Я думал, что существуют другие варианты (решения суда, - ред.). Есть право принимать законные решения... Однако есть и страх. Страх последствий принятия законных решений", - прокомментировал Лавринович решения суда.

Вместе с тем политик подчеркнул: "Я готов пройти этот путь полностью. Надеюсь, что это решения и моя дальнейшая судьба будут еще одним небольшим вкладом в то, чтобы Украина, все таки, вернулась на путь правды".

Стоит отметить, что арестовав экс-главу Минюста суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, слушание по делу бывшего руководителя Министерства юстиции Украины Александра Лавриновича было перенесено судом в связи с отсутствием представителя стороны защиты на заседании.

Теги материала: Лавринович, суд, арест, ГПУ
Новости СМИ2
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