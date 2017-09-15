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Украина готова направить языковую статью на экспертизу в Совет Европы
15.09.2017 15:28

Украина готова направить языковую статью на экспертизу в Совет Европы

Глава Министерства образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что Украина готова направить языковую статью закона об образовании в Совет Европы для того, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств, передает NewsOne.

"Мы готовы в Совет Европы предоставить эту статью закона для экспертизы по поводу того, что эта статья не нарушает те международные обязательства, которые взяла на себя Украина", - сказала она.

Гриневич понадеялась, что президент Украины Петр Порошенко подпишет закон "Об образовании", пока будет идти экспертиза языковой статьи.

"Я очень надеюсь, что президент подпишет закон об образовании", - добавила министр образования и науки Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министры иностранных дел Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии обратились в Министерство иностранных дел Украины и выразили свою обеспокоенность из-за образовательной реформы.

Теги материала: Украина, Совет Европы, Минобразования, закон, образование, экспертиза
Новости СМИ2
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