В Кремле заявили, что продолжат оказывать Донбассу "гуманитарную помощь"

MIGnews.com.ua

Россия намерена продолжать оказывать "гуманитарную помощь" Донбассу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости .

"Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может, речи не идет и не будет идти", - заявил Песков.

Вместе с тем российский политик отказался отвечать на вопрос об объеме финансирования РФ так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

"Нет, я не могу это сказать, я не располагаю такими цифрами", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.