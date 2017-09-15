В Кремле заявили, что продолжат оказывать Донбассу "гуманитарную помощь"

Россия намерена продолжать оказывать "гуманитарную помощь" Донбассу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.
"Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может, речи не идет и не будет идти", - заявил Песков.
Вместе с тем российский политик отказался отвечать на вопрос об объеме финансирования РФ так называемых Донецкой и Луганской народных республик.
"Нет, я не могу это сказать, я не располагаю такими цифрами", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что переговоры по введению миротворческой миссии на Донбасс еще не начались.