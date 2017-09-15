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В Кремле заявили, что продолжат оказывать Донбассу "гуманитарную помощь"
15.09.2017 14:12

В Кремле заявили, что продолжат оказывать Донбассу "гуманитарную помощь"

Россия намерена продолжать оказывать "гуманитарную помощь" Донбассу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

"Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может, речи не идет и не будет идти", - заявил Песков.

Вместе с тем российский политик отказался отвечать на вопрос об объеме финансирования РФ так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

"Нет, я не могу это сказать, я не располагаю такими цифрами", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что переговоры по введению миротворческой миссии на Донбасс еще не начались.

Теги материала: Россия, Донбасс, Дмитрий Песков, гуманитарная помошь
Новости СМИ2
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