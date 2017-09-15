Порошенко заявил о гуманитарной катастрофе на Донбассе

MIGnews.com.ua

На востоке Украины наблюдается гуманитарная катастрофа. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время открытия ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии", пишет РБК-Украина.

По словам главы украинского государства, на Донбассе наблюдается высокий уровень безработицы и низкий уровень жизни.

Вместе с тем президент выразил уверенность, что Украина сумеет ликвидировать последствия российской пропаганды.

"На Донбассе мы имеем гуманитарную катастрофу. 60% безработицы, позорный уровень жизни, везде - в Мариуполе, Счастье, Станице Луганской… Яд российской пропаганды может быть устранен из организма", - заявил Порошенко.