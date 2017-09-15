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Порошенко заявил о гуманитарной катастрофе на Донбассе
15.09.2017 13:17

Порошенко заявил о гуманитарной катастрофе на Донбассе

На востоке Украины наблюдается гуманитарная катастрофа. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время открытия ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии", пишет РБК-Украина.

По словам главы украинского государства, на Донбассе наблюдается высокий уровень безработицы и низкий уровень жизни.

Вместе с тем президент выразил уверенность, что Украина сумеет ликвидировать последствия российской пропаганды.

"На Донбассе мы имеем гуманитарную катастрофу. 60% безработицы, позорный уровень жизни, везде - в Мариуполе, Счастье, Станице Луганской… Яд российской пропаганды может быть устранен из организма", - заявил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что тысячи украинских военнослужащих получили ранения во время обороны страны от российской агрессии.

Теги материала: Петр Порошенко, Донбасс, гуманитарная катастрофа, российская пропаганда
Новости СМИ2
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