Порошенко заявил о гуманитарной катастрофе на Донбассе

На востоке Украины наблюдается гуманитарная катастрофа. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время открытия ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии", пишет РБК-Украина.
По словам главы украинского государства, на Донбассе наблюдается высокий уровень безработицы и низкий уровень жизни.
Вместе с тем президент выразил уверенность, что Украина сумеет ликвидировать последствия российской пропаганды.
"На Донбассе мы имеем гуманитарную катастрофу. 60% безработицы, позорный уровень жизни, везде - в Мариуполе, Счастье, Станице Луганской… Яд российской пропаганды может быть устранен из организма", - заявил Порошенко.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что тысячи украинских военнослужащих получили ранения во время обороны страны от российской агрессии.