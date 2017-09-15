Порошенко заявил о прогрессе в борьбе с коррупцией в Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил о прогрессе в борьбе с коррупцией. Об этом он рассказал во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии, пишет Корреспондент.
По словам главы украинского государства, коррупция в украине все еще есть, однако первые результаты борьбы с ней уже видны, в частности, в сфере экономики.
В этом контексте президент отметил запуск эффективного механизма компенсации НДС и отказа от закупок российского газа.
Вместе с тем Порошенко сообщил о наполнении пяти фондов, которые были созданы для инвестиций в Украину. По словам президента, это свидетельствует о доверии инвесторов к нашей стране.
"В 2,5 раза вырос бюджет - в том числе благодаря борьбе с коррупцией. Антикоррупционные институты не просто созданы, но работают", - отметил глава государства.
Он также напомнил, что в Украине запустили крупнейшую в мире система электронного декларирования доходов и имущества чиновников.
Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями украинского и иностранного бизнеса заявил, что доходы бюджета выросли благодаря детенизации, борьбе с коррупцией и децентрализации.