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Порошенко заявил о прогрессе в борьбе с коррупцией в Украине
15.09.2017 12:46

Порошенко заявил о прогрессе в борьбе с коррупцией в Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил о прогрессе в борьбе с коррупцией. Об этом он рассказал во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии, пишет Корреспондент.

По словам главы украинского государства, коррупция в украине все еще есть, однако первые результаты борьбы с ней уже видны, в частности, в сфере экономики.

В этом контексте президент отметил запуск эффективного механизма компенсации НДС и отказа от закупок российского газа.

Вместе с тем Порошенко сообщил о наполнении пяти фондов, которые были созданы для инвестиций в Украину. По словам президента, это свидетельствует о доверии инвесторов к нашей стране.

"В 2,5 раза вырос бюджет - в том числе благодаря борьбе с коррупцией. Антикоррупционные институты не просто созданы, но работают", - отметил глава государства.

Он также напомнил, что в Украине запустили крупнейшую в мире система электронного декларирования доходов и имущества чиновников.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями украинского и иностранного бизнеса заявил, что доходы бюджета выросли благодаря детенизации, борьбе с коррупцией и децентрализации.

 

Теги материала: Петр Порошенко, борьба с коррупцией, инвестиции, декларации
Новости СМИ2
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