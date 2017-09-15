В МВФ назвали условия для предоставления Украине очередного транша

MIGnews.com.ua

Международный валютный фонд предоставит Украине следующий транш только после того, как увидит прогресс во внедрении плана реформ. Такое заявление сделал первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон в интервью Экономической правде .

Так, отвечая на вопрос о том, может ли Киев рассчитывать на очередной транш, Липтон ответил: "Сейчас очень рано делать какие-либо прогнозы относительно этого. Сначала мы должны увидеть, что реформы, необходимые для этого пересмотра программы, являются действительно введенными. Наконец, Совет исполнительных директоров МВФ должен убедиться, что у Украина есть прогресс во внедрении плана реформ".