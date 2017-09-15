Порошенко намерен на Генассамблее ООН поднять вопрос деоккупации Крыма

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить во время Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий. Об этом глава украинского государства заявил во время открытия ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии", сообщает РБК-Украина .

"Мы имеем поддержку наших партнеров по всему миру. Я хотел бы предложить идею создания международной группы друзей деоккупации Крыма, чтобы координировать совместные шаги и действия. И я планирую обсудить эту инициативу в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН", - заявил Порошенко.