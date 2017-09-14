Гройсман: Украина активизирует сотрудничество с ЕБРР

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что взаимодействие украинского правительства с Европейским банком реконструкции и развития очень активная. Об этом он сообщил во время встречи с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Мы заинтересованы в активизации сотрудничества и увеличении объемов и количества проектов, которые могут быть реализованы в Украине", - сказал премьер-министр.

Гройсман обратил внимание на приоритетные реформы, включая судебную, пенсионную, медицинскую, образовательную и в сфере управления государственной собственностью. Он добавил, что на следующей неделе Верховная Рада Украины рассмотрит пакеты законопроектов по судебной реформе и изменениям в пенсионной системе.

Также премьер-министр указал, что рассмотрение законопроекта по приватизации, разработанного вместе со специалистами Европейского банка реконструкции и развития, остается актуальным. В документе содержатся качественно новые подходы к продаже государственных активов и принципы защиты прав инвесторов.

"Вопросы непростые, но это те сферы, где мы можем получить успех. Также уже завтра, 15 сентября, мы внесем в Парламент проект государственного бюджета на 2018 год. И это уже второй раз, когда Правительство вносит проект бюджета с четким соблюдением сроков, определенных законодательством", - подчеркнул он.