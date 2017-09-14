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Президент ЕБРР назвал Украину одним из крупнейших объектов инвестирования
14.09.2017 21:09

Президент ЕБРР назвал Украину одним из крупнейших объектов инвестирования

Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти считает, что Украина двигается в правильном направлении развития, а прогресс реформ заслуживает повышенное внимание. Такое заявление он сделал в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Чакрабарти указал, что то, что Украина возвращается к экономическому росту, является хорошим знаком.

"Думаю, что это очень хорошая новость. Еще многое предстоит сделать и пройти долгий путь к восстановлению, но Украина движется по этому пути", - сказал он.

Президент Европейского банка реконструкции и развития добавил, что Украина остается в числе стран, которые являются крупнейшими объектами инвестирования банка, поэтому его руководство рассчитывает на успешную реализацию уже начатых проектов.

"Мы верим в Украину - как один из наших крупнейших рынков. Это является мощным сигналом для других инвесторов", - указал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями украинского и иностранного бизнеса назвал факторы, которые привели к росту доходов в бюджет.

Теги материала: Украина, ЕБРР, президент, инвестиции, рынок
Новости СМИ2
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