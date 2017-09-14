В Закарпатской области разоблачили помощника нардепа на взятке в 150 тысяч гривен

MIGnews.com.ua

Следователи прокуратуры Закарпатской области и Национальной полиции разоблачили помощника народного депутата Украины на получении взятки в размере 150 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Помощника нардепа разоблачили в ходе расследования присвоения должностными лицами отдела образования одной из районных государственных администраций и частным предпринимателем бюджетных средств на общую сумму около двух миллионов гривен. Указанные лица завышали цены при поставках угля в учебные заведения одного из районов области.

Мужчина требовал средства за влияние, давления и увольнение сотрудников Управления защиты экономики и следователя в данном производстве путем направления депутатских обращений одного из народных депутатов Украины в Национальную полицию, Генеральную прокуратуру Украины и Кабинет министров Украины о якобы неправомерных действиях правоохранителей при проведении следственных действий.

По данному факту начато уголовное дело по ч.2.27, ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

"В ходе обысков у помощника нардепа и предпринимателя изъято удостоверение помощника народного депутата Украины, паспорта граждан Венгрии и Украины, служебные удостоверения полковника милиции, работника Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины, работника международной полиции и различных контролирующих органов выписаны на фамилию помощника народного депутата", - говорится в сообщении.

Кроме того, у него изъяли денежные средства и официальные документы, подтверждающие его преступную деятельность. Также из сейфа помощника народного депутата изъяли приблизительно 70 тысяч долларов.