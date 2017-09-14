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В Закарпатской области разоблачили помощника нардепа на взятке в 150 тысяч гривен
14.09.2017 20:35

В Закарпатской области разоблачили помощника нардепа на взятке в 150 тысяч гривен  Фоторепортаж

Следователи прокуратуры Закарпатской области и Национальной полиции разоблачили помощника народного депутата Украины на получении взятки в размере 150 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Помощника нардепа разоблачили в ходе расследования присвоения должностными лицами отдела образования одной из районных государственных администраций и частным предпринимателем бюджетных средств на общую сумму около двух миллионов гривен. Указанные лица завышали цены при поставках угля в учебные заведения одного из районов области.

Мужчина требовал средства за влияние, давления и увольнение сотрудников Управления защиты экономики и следователя в данном производстве путем направления депутатских обращений одного из народных депутатов Украины в Национальную полицию, Генеральную прокуратуру Украины и Кабинет министров Украины о якобы неправомерных действиях правоохранителей при проведении следственных действий.

По данному факту начато уголовное дело по ч.2.27, ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

"В ходе обысков у помощника нардепа и предпринимателя изъято удостоверение помощника народного депутата Украины, паспорта граждан Венгрии и Украины, служебные удостоверения полковника милиции, работника Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины, работника международной полиции и различных контролирующих органов выписаны на фамилию помощника народного депутата", - говорится в сообщении.

Кроме того, у него изъяли денежные средства и официальные документы, подтверждающие его преступную деятельность. Также из сейфа помощника народного депутата изъяли приблизительно 70 тысяч долларов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, преподаватель одного из киевских вузов попался на взятке.

Теги материала: Закарпатье, прокуратура, Национальная полиция, взятка, народный депутат, помощник, фото
Новости СМИ2
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